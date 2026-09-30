В Киеве в результате российских атак разрушены две крупные электростанции
В регионе
- 30 сентября, 2026
- 11:43
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Минувшей ночью российская армия нанесла очередные авиаудары по украинской столице Киеву.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, атаки, начавшиеся с применением баллистических и других типов ракет, все еще продолжаются посредством реактивных дронов.
В результате в Киеве разрушены две крупные электростанции, объекты инфраструктуры и гражданские здания.
Kiyevdə iki böyük elektrik stansiyası Rusiyanın dron və raket hücumu nəticəsində dağıdılıb
Russian army launches fresh airstrikes on Kyiv, destroying two major power plants
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