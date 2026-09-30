В Киеве в результате российских атак разрушены две крупные электростанции

Минувшей ночью российская армия нанесла очередные авиаудары по украинской столице Киеву.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, атаки, начавшиеся с применением баллистических и других типов ракет, все еще продолжаются посредством реактивных дронов.

В результате в Киеве разрушены две крупные электростанции, объекты инфраструктуры и гражданские здания.