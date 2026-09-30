İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Kiyevdə iki böyük elektrik stansiyası Rusiyanın dron və raket hücumu nəticəsində dağıdılıb

    Region
    • 30 sentyabr, 2026
    • 11:23
    Kiyevdə iki böyük elektrik stansiyası Rusiyanın dron və raket hücumu nəticəsində dağıdılıb

    Sentyabrın 30-u gecə yerli vaxtla saat 01.00-dan Ukrayna paytaxtı Kiyevə Rusiya ordusu tərəfindən hava hücumu yenidən başlayıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, hücum fasiləsiz olaraq hələ də davam edir.

    Gecədən ballistik və digər tipli raketlərlə başlayan hücumlar, reaktiv dronlarıa davam edir. Nəticədə Kiyevin iki böyük elektrik stansiyaları, o cümlədən xeyli infrastruktur, mülki binalar dağıdılıb.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    В Киеве в результате российских атак разрушены две крупные электростанции
    Russian army launches fresh airstrikes on Kyiv, destroying two major power plants
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