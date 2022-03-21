В Киеве прогремели мощные взрывы, есть погибший

В Подольском районе Киева раздалось несколько взрывов.

В Подольском районе Киева раздалось несколько взрывов.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Несколько взрывов в Подольском районе столицы. В частности, по информации на данный момент некоторые дома и на территории одного из торговых центров", - отметил он.

По словам Кличко, спасатели, медики и полиция уже на месте.

Кличко уточнил, что сейчас спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров.

"В настоящее время - один погибший. Все службы - спасательные, медики, полиция – работают на месте. Информация уточняется", - сказал он.