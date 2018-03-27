В Кемерове митингующие требуют отставки губернатора области в связи с пожаром

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Силовики наращивают группировку на площади Советов в Кемерово, где сегодня проходит массовый митинг, посвященный пожару в ТРЦ "Зимняя вишня", сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Участники митинга неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Изначально на площади Советов собрались около 300 человек, затем количество людей стало увеличиваться. Многие принесли с собой фотографии детей.

Горожане требуют от властей рассказать правду о произошедшей трагедии. Многие не верят, что обнародованное число жертв соответствует действительности, другие считают, что сразу после начала пожара к ТЦ прибыло слишком мало спасателей, которые не сделали всего необходимого для спасения людей. Время от времени толпа начинает скандировать "Правду!" и "В отставку!".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, а в воскресенье было много детей. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, в их числе ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.