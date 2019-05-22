В Казани пройдет конференция, посвященная Дню независимости Азербайджана

28 мая в Институте истории имени Ш.Марджани Академии наук Татарстана состоится научно-историческая конференция, посвященная 100-летнему юбилею со дня основания Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает российское бюро Report, организатором конференции выступила Азербайджанская национально-культурная автономия Республики Татарстан "Азербайджан" совместно с Институтом истории им. Ш.Марджани АН РТ.

В ходе конференции будут затронуты основные этапы становления Азербайджанской Демократической Республики, подробно рассказано о личностях лидеров-основателей АДР, а также об упрочнении азербайджанской государственности и достижениях АДР - первой на Востоке парламентской демократической республики.

Специальными гостями конференции станут учёные-историки из Института истории имени А.Бакиханова НАН Азербайджана. В научной конференции также примут участие учёные Республики Татарстан, депутаты Госсовета РТ, дипломатические представители иностранных государств, руководители азербайджанской общины Казани, студенты и аспиранты вузов.

В ходе конференции состоится показ документального фильма, посвященного деятельности АДР.