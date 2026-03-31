    В казахстанском Жетысу произошли два землетрясения за сутки

    Второе за сутки землетрясение произошло в области Жетысу в Казахстане.

    Как передает Report, об этом сообщает Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

    Эпицентр подземных толчков располагался в 52 километрах на северо-запад от города Жаркент. Магнитуда землетрясения составила 4.7.

    Первое землетрясение произошло в ночь на 31 марта в этом же районе магнитудой 4,4.

    Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

    Qazaxıstanın Jetısu vilayətində gün ərzində iki zəlzələ baş verib

    Последние новости

    11:34

    Омуралиев: Встреча глав космических агентств ОТГ может пройти в 2027 году в Казахстане

    В регионе
    11:28

    В ЦБА обсудили интеграцию ESG-рисков в кредитные и инвестиционные решения

    Финансы
    11:26

    CENTCOM: Адмирал Купер в Израиле обсудил ход военной операции против Ирана

    Другие страны
    11:14

    Минобороны Турции: Геноцид азербайджанцев 31 марта не будет забыт

    В регионе
    11:01

    Индонезия потребовала срочного заседания Совбеза ООН после гибели своих военных в Ливане

    Другие страны
    10:55

    За попытку нападения на Пашиняна в Армении трем гражданам предъявили обвинения

    В регионе
    10:52
    Видео

    МЧС: В праздничные дни погибли 13, пострадали 14 человек

    Происшествия
    10:47

    В казахстанском Жетысу произошли два землетрясения за сутки

    В регионе
    10:38

    На западе Пакистана террористы взорвали газопровод

    Другие страны
    Лента новостей