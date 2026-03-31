В казахстанском Жетысу произошли два землетрясения за сутки

Второе за сутки землетрясение произошло в области Жетысу в Казахстане.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (ESMC).

Эпицентр подземных толчков располагался в 52 километрах на северо-запад от города Жаркент. Магнитуда землетрясения составила 4.7.

Первое землетрясение произошло в ночь на 31 марта в этом же районе магнитудой 4,4.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.