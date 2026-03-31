    Qazaxıstanın Jetısu vilayətində gün ərzində iki zəlzələ baş verib

    Qazaxıstanın Jetısu vilayətində gün ərzində iki zəlzələ baş verib

    Qazaxıstanın Jetısu vilayətində gün ərzində ikinci zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanların episentri Jarkent şəhərindən 52 kilometr şimal-qərbdə yerləşib. Zəlzələnin maqnitudası 4,7 təşkil edib.

    Birinci zəlzələ martın 31-nə keçən gecə eyni ərazidə 4,4 maqnituda ilə baş verib.

    Zərərçəkənlər və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    В казахстанском Жетысу произошли два землетрясения за сутки

