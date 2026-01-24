В Казахстане загорелся бензовоз, есть пострадавший
В регионе
- 24 января, 2026
- 12:52
В Павлодаре (Казахстан) на территории одного из ТОО (Товарищество с ограниченной ответственностью) в селе Жанаауыл произошел пожар бензовоза.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
Возгорание возникло в момент наполнения цистерны бензином. На место происшествия были экстренно направлены подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям и бригада Центра медицины катастроф.
Пожар удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки, угрозу распространения огня на соседние объекты предотвратили.
В результате происшествия с ожогами был госпитализирован сотрудник ТОО - мужчина 1969 года рождения. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Последние новости
13:26
Турция назначила лидера высокого уровня ООН по климату на COP31Другие страны
13:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.01.2026)Финансы
13:06
США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы в качестве члена-учредителяДругие страны
13:05
В Казахстане ликвидирован незаконный мини-цех по переработке золотаВ регионе
13:00
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.01.2026)Финансы
12:58
НАНА инициировала исследования по эффективному использованию минеральных ресурсовНаука и образование
12:57
Фото
Очевидец январской трагедии в Нефтчале: Мы пережили ужасы, которые трудно описать словамиВнутренняя политика
12:52
В Казахстане загорелся бензовоз, есть пострадавшийВ регионе
12:41