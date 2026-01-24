Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Казахстане загорелся бензовоз, есть пострадавший

    В регионе
    • 24 января, 2026
    • 12:52
    В Казахстане загорелся бензовоз, есть пострадавший

    В Павлодаре (Казахстан) на территории одного из ТОО (Товарищество с ограниченной ответственностью) в селе Жанаауыл произошел пожар бензовоза.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

    Возгорание возникло в момент наполнения цистерны бензином. На место происшествия были экстренно направлены подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям и бригада Центра медицины катастроф.

    Пожар удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки, угрозу распространения огня на соседние объекты предотвратили.

    В результате происшествия с ожогами был госпитализирован сотрудник ТОО - мужчина 1969 года рождения. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

    бензовоз пожар пострадавший Казахстан МЧС происшествие

    Последние новости

    13:26

    Турция назначила лидера высокого уровня ООН по климату на COP31

    Другие страны
    13:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру уставного капитала (01.01.2026)

    Финансы
    13:06

    США просят Италию присоединиться к силам безопасности Газы в качестве члена-учредителя

    Другие страны
    13:05

    В Казахстане ликвидирован незаконный мини-цех по переработке золота

    В регионе
    13:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.01.2026)

    Финансы
    12:58

    НАНА инициировала исследования по эффективному использованию минеральных ресурсов

    Наука и образование
    12:57
    Фото

    Очевидец январской трагедии в Нефтчале: Мы пережили ужасы, которые трудно описать словами

    Внутренняя политика
    12:52

    В Казахстане загорелся бензовоз, есть пострадавший

    В регионе
    12:41

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность

    Экология
    Лента новостей