В Казахстане загорелся бензовоз, есть пострадавший

В Павлодаре (Казахстан) на территории одного из ТОО (Товарищество с ограниченной ответственностью) в селе Жанаауыл произошел пожар бензовоза.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

Возгорание возникло в момент наполнения цистерны бензином. На место происшествия были экстренно направлены подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям и бригада Центра медицины катастроф.

Пожар удалось локализовать и ликвидировать в кратчайшие сроки, угрозу распространения огня на соседние объекты предотвратили.

В результате происшествия с ожогами был госпитализирован сотрудник ТОО - мужчина 1969 года рождения. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.