В Казахстане за разглашение гостайны задержан бывший замглавы администрации президента

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Экс-заместитель руководителя администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев задержан по подозрению в разглашении государственных секретов, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Казахстана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 ("Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов") Уголовного кодекса Казахстана, задержаны бывшие работники администрации президента РК Б. Майлыбаев и Н. Галихин", - говорится в сообщении КНБ.

В комитете отмечают, что 14 января Есильским районным судом Астаны была выдана санкция на арест задержанных сроком на два месяца, они водворены в следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. Расследование продолжается.