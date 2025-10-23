Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхождения

    В регионе
    23 октября, 2025
    13:19
    В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхождения

    В Западно-Казахстанской области зафиксирован взрыв беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, инцидент произошел в Бурлинском районе, где были обнаружены обломки, предположительно принадлежащие дрону.

    По данным Министерства обороны Казахстана, взрыв произошел в удаленной местности, вдали от жилых зон. Пострадавших и материального ущерба нет.

    "Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", - говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления обстоятельств инцидента и происхождения беспилотника.

    Казахстан беспилотник взрыв
    Qazaxıstanda PUA partlayıb

