В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхождения

В Западно-Казахстанской области зафиксирован взрыв беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, инцидент произошел в Бурлинском районе, где были обнаружены обломки, предположительно принадлежащие дрону.

По данным Министерства обороны Казахстана, взрыв произошел в удаленной местности, вдали от жилых зон. Пострадавших и материального ущерба нет.

"Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления обстоятельств инцидента и происхождения беспилотника.