    Qazaxıstanda PUA partlayıb

    Region
    • 23 oktyabr, 2025
    • 13:31
    Qazaxıstanda PUA partlayıb

    Qazaxıstanın qərbində naməlum mənşəli pilotsuz uçuş aparatı (PUA) partlayıb.

    "Report" Qazaxıstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, hadisə Burlin rayonunda baş verib, orada drona aid olduğu ehtimal edilən qalıqlar aşkarlanıb.

    Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, partlayış yaşayış zonalarından uzaqda, ucqar ərazidə baş verib. Xəsarət alan və maddi ziyan yoxdur.

    "Qazaxıstan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi hava məkanına nəzarətin gücləndirilməsi və hava obyektlərinin dövlət sərhədini icazəsiz keçməsinin qarşısının alınması üçün əlavə tədbirlər görüb", - məlumatda deyilir.

    Hazırda hadisənin baş vermə şəraitini və pilotsuz uçuş aparatının mənşəyini müəyyənləşdirmək üçün yoxlamalar aparılır.

    Qazaxıstan PUA
    В Казахстане взорвался беспилотник неизвестного происхождения

