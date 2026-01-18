Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Казахстане ввели маркировку ИИ-контента

    В регионе
    • 18 января, 2026
    • 08:33
    В Казахстане ввели маркировку ИИ-контента

    Первый в странах Центральной Азии закон "Об искусственном интеллекте" вступил в силу в Казахстане 18 января.

    Как сообщает Report, новый нормативный акт, в частности, предусматривает, что владельцы систем искусственного интеллекта (ИИ) обязаны маркировать весь сгенерированный контент - изображения, видео, аудиозаписи, тексты и иную информацию.

    Также закон запрещает работу некоторых нейросетей в Казахстане и регулирует вопросы авторского права.

    Согласно закону, распространение ИИ-контента "допускается только при условии его маркировки в машиночитаемой форме и сопровождения визуальной либо иной формой предупреждения, обеспечивающей возможность восприятия пользователем, без применения методов, затрудняющих такое восприятие". В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики ранее подчеркнули, что нести ответственность будут именно владельцы систем, а не пользователи.

    "Контроль будет строиться не как массовая проверка каждого изображения или видео, а как контрольно-надзорная деятельность в отношении собственников и владельцев ИИ-систем. Уполномоченный орган в сфере ИИ будет реагировать на обращения, жалобы, результаты мониторинга публичных ресурсов и официальных каналов распространения. Проверяется не факт использования ИИ отдельным пользователем, а факт того, что владелец системы допустил распространение синтетического контента без установленной законом маркировки", - подчеркнули в ведомстве.

    Нормативный акт также делит ИИ-системы на три вида по степени автономности, обязует владельцев систем ИИ сохранять свободу воли человека и вводит ряд запретов на деятельность нейросетей. В частности, в республике теперь запрещены нейросети, которые манипулируют людьми и используют моральные и физические уязвимости человека, классифицируют людей "для формирования выводов об их расе, политических взглядах, религиозной принадлежности, и по любым иным обстоятельствам" для дискриминации, а также создают запрещенный законами страны контент.

    За нарушения владельцам ИИ-систем грозят штрафы, которые в 2026 году составят от $127 для физлиц до $845 для крупного бизнеса.

    искусственный интеллект Казахстан законодательство новый законопроект
    Qazaxıstanda süni intellekt məzmununun nişanlanması tətbiq edilib

    Последние новости

    08:50

    В Шамахы произошло землетрясение магнитудой 3,8

    Происшествия
    08:33

    В Казахстане ввели маркировку ИИ-контента

    В регионе
    08:06

    В Стамбуле более 10 человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса

    В регионе
    07:48

    Южная Корея приступила к развертывания баллистических ракет Hyunmoo-5

    Другие страны
    07:20

    В Иркутской области РФ спустя полсуток потушили пожар в торговом центре - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:53

    Гвардиола летом может покинуть "Манчестер Сити"

    Футбол
    06:14

    На Филиппинах нашли тело последнего пропавшего без вести после оползня на свалке

    Другие страны
    05:46

    Американские врачи второй год подряд признали DASH лучшей диетой для здоровья сердца

    Здоровье
    05:07

    CNN: Трамп предложил Луле да Силве стать одним из основателей "Совета мира"

    Другие страны
    Лента новостей