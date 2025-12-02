В Казахстане создадут крупнейший хлопковый кластер

В Туркестанской области Казахстана появится крупнейший в Центральной Азии хлопковый кластер, который охватит 60 тыс. гектаров.

Как передает Report, об этом сообщает 24.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

На его территории будут не только выращивать натуральное волокно, но и выпускать готовую одежду. В комплекс вложат больше 200 млрд тенге. Инвестором выступает китайская компания.

Ранее об этом договорились глава корпорации Чжан Цихай и премьер-министр Олжас Бектенов.

При реализации проекта построят 196 насосных станций с высокоэффективной системой капельного орошения, а также 500 км оросительных и распределительных каналов. Предусмотрят системы интегрированной подачи удобрений, а также современную сельхозтехнику ведущих мировых производителей.

Новый комплекс увеличит переработку внутри страны, усилит текстильную промышленность, расширит экспорт и даст толчок бизнесу. Сейчас Казахстан производит около 75 тыс. тонн хлопкового волокна, однако большую часть отправляют за рубеж.