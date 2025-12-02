Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Казахстане создадут крупнейший хлопковый кластер

    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 10:12
    В Казахстане создадут крупнейший хлопковый кластер

    В Туркестанской области Казахстана появится крупнейший в Центральной Азии хлопковый кластер, который охватит 60 тыс. гектаров.

    Как передает Report, об этом сообщает 24.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

    На его территории будут не только выращивать натуральное волокно, но и выпускать готовую одежду. В комплекс вложат больше 200 млрд тенге. Инвестором выступает китайская компания.

    Ранее об этом договорились глава корпорации Чжан Цихай и премьер-министр Олжас Бектенов.

    При реализации проекта построят 196 насосных станций с высокоэффективной системой капельного орошения, а также 500 км оросительных и распределительных каналов. Предусмотрят системы интегрированной подачи удобрений, а также современную сельхозтехнику ведущих мировых производителей.

    Новый комплекс увеличит переработку внутри страны, усилит текстильную промышленность, расширит экспорт и даст толчок бизнесу. Сейчас Казахстан производит около 75 тыс. тонн хлопкового волокна, однако большую часть отправляют за рубеж.

    Казахстан кластер производство одежды Китай
    Elvis

    Последние новости

    10:48

    Валютные резервы ЦБА в ноябре увеличились почти на 1%

    Финансы
    10:43

    В Баку создадут платформу сотрудничества азиатских вузов по борьбе с изменением климата

    Экология
    10:42

    Ялчын Рафиев: Азербайджан успешно завершил председательство на COP29

    COP29
    10:38

    Минюст Азербайджана проводит опрос общественного мнения о борьбе с коррупцией

    Происшествия
    10:35

    Fitch Solutions обновила прогнозы по инфляции в Азербайджане в 2025-2026гг.

    Финансы
    10:32

    В Гяндже изъято оружие и боеприпасы, спрятанные осужденным

    Происшествия
    10:31

    Глава МВД: В Турции арестованы свыше 120 подозреваемых в ходе операции против FETÖ

    В регионе
    10:25

    Глава ЦБА обсудит в Южной Корее финансовое регулирование

    Финансы
    10:24

    Марта Кос: ЕС и Армения в Брюсселе подпишут новую повестку партнерства

    В регионе
    Лента новостей