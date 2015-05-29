В Казахстане состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ 29 мая в поселке Бурабай (Казахстан) состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Как сообщает Report со ссылкой на исполнительный комитет СНГ, на заседании планируется рассмотреть более 20 проектов документов по различным направлениям сотрудничества в рамках СНГ.

В сфере экономики будут обсуждены совместные действия государств – участников СНГ по решению актуальных вопросов в финансово-экономической сфере, ход реализации уже принятых документов, регламентирующих инновационное сотрудничество, и намечены мероприятия на 2015–2016 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.

На заседании СГП будут рассмотрены проекты Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации.

В повестку дня заседания СГП внесен также блок документов гуманитарного характера. В частности, главы правительств рассмотрят проект Основных мероприятий сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области культуры на 2016–2020 годы.

В сфере безопасности планируется рассмотреть вопросы, касающиеся обеспечения транспортной безопасности на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств при осуществлении перевозок в международном сообщении, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки, развития военно-прикладных видов спорта в вооруженных силах стран Содружества, учета граждан третьих государств и лиц без гражданства, въезжающих на территории государств – участников Содружества Независимых Государств.