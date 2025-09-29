Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Казахстане считают Средний коридор флагманским проектом ОТГ

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 12:13
    В Казахстане считают Средний коридор флагманским проектом ОТГ

    Средний коридор является флагманским проектом Организации тюркских государств (ОТГ), что делает его стратегической необходимостью.

    Как сообщает Report, об этом заявил ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Казахстана Санат Кушкумбаев на панельной дискуссии "Вклад ОТГ в мировую экономику, торговлю и транспорт в период экономической нестабильности" в рамках конференции мозговых центров стран ОТГ в Баку.

    "Это реальный результат наших совместных усилий. Государства-члены ОТГ продолжают увеличивать свою годовую транспортную способность", - отметил Кушкумбаев.

    По словам эксперта, в настоящее время в пространстве ОТГ планируется сократить маршруты, упростить таможенные процессы. Одна из главных целей - сократить время доставки из Китая в Европу до 10-15 дней. Это означает в два раза более быструю доставку, чем морские перевозки.

    Он также добавил, что Средний коридор имеет чрезвычайно важное значение для благополучия и развития тюркских государств.

    Qazaxıstan nümayəndəsi: Orta Dəhliz TDT-nin flaqman layihəsidir
    Kazakhstani rep: Middle Corridor is flagship project of OTS

