Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан присоединится к "Конвенции СЕ против торговли человеческими органами"

    Милли Меджлис
    • 17 февраля, 2026
    • 11:45
    Азербайджан присоединится к Конвенции СЕ против торговли человеческими органами

    Азербайджан присоединится к "Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами".

    Как сообщает Report, законопроект о ратификации Конвенции был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

    Отмечено, что данная конвенция была подписана 25 марта 2015 года в Сантьяго-де-Компостела.

    Целью Конвенции является предотвращение торговли человеческими органами и борьба с ней, защита прав жертв и укрепление национального и международного сотрудничества между сторонами. Конвенция распространяется на торговлю человеческими органами в целях трансплантации и иных целях, а также на формы их незаконного изъятия и имплантации.

    Согласно законопроекту, Азербайджан заявляет, что положения Конвенции не будут применяться в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта.

    После обсуждений законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Конвенции Совета Европы торговля человеческими органами Милли Меджлис
    Azərbaycan Avropa Şurasının "İnsan orqanlarının alverinə qarşı Konvensiya"sına qoşulacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    11:58
    Фото

    ASK и Мусульманский торговый форум подписали меморандум о сотрудничестве

    Бизнес
    11:55
    Видео

    В центре Баку горит жилой дом

    Происшествия
    11:55

    Грузия депортировала 57 иностранцев, включая граждан Азербайджана

    В регионе
    11:51

    Ночная атака РФ нанесла серьезный ущерб энергосистеме Одессы

    Другие страны
    11:50

    Президент: Интенсивность политического диалога способствует укреплению отношений Азербайджана и Китая

    Внешняя политика
    11:48
    Фото

    Исламская ТПП проведет в Баку агровыставку в сфере устойчивого развития

    АПК
    11:45

    Азербайджан присоединится к "Конвенции СЕ против торговли человеческими органами"

    Милли Меджлис
    11:42

    Управляющий партнер TBSC: Образование должно соответствовать запросам энергорынка Азербайджана

    Энергетика
    11:41

    Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина с праздником Весны

    Внешняя политика
    Лента новостей