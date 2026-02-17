Азербайджан присоединится к "Конвенции СЕ против торговли человеческими органами"
- 17 февраля, 2026
- 11:45
Азербайджан присоединится к "Конвенции Совета Европы против торговли человеческими органами".
Как сообщает Report, законопроект о ратификации Конвенции был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.
Отмечено, что данная конвенция была подписана 25 марта 2015 года в Сантьяго-де-Компостела.
Целью Конвенции является предотвращение торговли человеческими органами и борьба с ней, защита прав жертв и укрепление национального и международного сотрудничества между сторонами. Конвенция распространяется на торговлю человеческими органами в целях трансплантации и иных целях, а также на формы их незаконного изъятия и имплантации.
Согласно законопроекту, Азербайджан заявляет, что положения Конвенции не будут применяться в отношении Армении до полного устранения последствий конфликта.
После обсуждений законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.