    Президент: Интенсивность политического диалога способствует укреплению отношений Азербайджана и Китая

    Внешняя политика
    • 17 февраля, 2026
    • 11:50
    Президент: Интенсивность политического диалога способствует укреплению отношений Азербайджана и Китая

    Интенсивность политического диалога и взаимопонимание способствуют дальнейшему стремительному развитию и укреплению отношений между Азербайджаном и Китаем.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю праздника Весны.

    "Нас радует углубление и наполнение новым содержанием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, построенных на прочном фундаменте. Несомненно, интенсивность нашего политического диалога и взаимопонимание способствуют дальнейшему стремительному развитию и укреплению этих отношений", - говорится в письме.

    Глава государства выразил уверенность, что азербайджано-китайские традиционно дружественные отношения, плодотворное сотрудничество совместными усилиями будут и дальше расширяться в интересах двух народов, а стратегическое партнерство еще больше укрепится.

