Президент: Интенсивность политического диалога способствует укреплению отношений Азербайджана и Китая

Интенсивность политического диалога и взаимопонимание способствуют дальнейшему стремительному развитию и укреплению отношений между Азербайджаном и Китаем.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю праздника Весны.

"Нас радует углубление и наполнение новым содержанием отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, построенных на прочном фундаменте. Несомненно, интенсивность нашего политического диалога и взаимопонимание способствуют дальнейшему стремительному развитию и укреплению этих отношений", - говорится в письме.

Глава государства выразил уверенность, что азербайджано-китайские традиционно дружественные отношения, плодотворное сотрудничество совместными усилиями будут и дальше расширяться в интересах двух народов, а стратегическое партнерство еще больше укрепится.