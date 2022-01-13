О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Казахстане разработают новую концепцию инвестиционной политики

В Казахстане разработают новую концепцию инвестиционной политики Власти Казахстана разработают новую концепцию инвестиционной политики и примут меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов после прошедших беспорядков.
В регионе
13 января 2022 г. 21:26
В Казахстане разработают новую концепцию инвестиционной политики

Власти Казахстана разработают новую концепцию инвестиционной политики и примут меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов после прошедших беспорядков.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД Казахстана по итогам выступления заместителя премьер-министра - министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди на брифинге для иностранного дипломатического корпуса.

Глава МИД рассказал, что обстановка в стране полностью стабилизировалась. "Министр подробно остановился на задачах по обновлению общества и экономики государства, поставленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед вновь сформированным правительством во время выступления в Мажилисе 11 января. В частности, правительство предпримет все возможные меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана, будет разработана новая концепция инвестиционной политики", - говорится в сообщении.

В своем выступлении Тлеуберди отметил, что внешняя политика Казахстана остается приверженной своим основополагающим принципам. Все международные обязательства остаются в полном объеме.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Российский эксперт: Власти Армении боятся любой региональной интеграции
Российский эксперт: Власти Армении боятся любой региональной интеграции
13 января 2022 г. 17:28
Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января
Возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января
13 января 2022 г. 17:11
Состоялся телефонный разговор между президентом России и премьером Израиля
Состоялся телефонный разговор между президентом России и премьером Израиля
13 января 2022 г. 17:02
Глава МИД России встретится с послами cтран СНГ
Глава МИД России встретится с послами cтран СНГ
13 января 2022 г. 16:54
Встреча представителей Турции и Армении будет носить ознакомительный характер
Встреча представителей Турции и Армении будет носить ознакомительный характер
13 января 2022 г. 16:26
Президент Турции: ЕС идет на поводу у греческой стороны в вопросе Кипра
Президент Турции: ЕС идет на поводу у греческой стороны в вопросе Кипра
13 января 2022 г. 16:14
Эрдоган: Армения должна оценить возможность установления мира в регионе
Эрдоган: Армения должна оценить возможность установления мира в регионе
13 января 2022 г. 16:14
Эрдоган: Членство Турции в ЕС остается стратегической целью
Эрдоган: Членство Турции в ЕС остается стратегической целью
13 января 2022 г. 16:01
Перед зданием правительства Армении прошла акция протеста
Перед зданием правительства Армении прошла акция протеста
13 января 2022 г. 14:40
Президенты России и Казахстана обсудили вывод миротворцев ОДКБ
Президенты России и Казахстана обсудили вывод миротворцев ОДКБ
13 января 2022 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi