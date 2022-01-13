В Казахстане разработают новую концепцию инвестиционной политики

Власти Казахстана разработают новую концепцию инвестиционной политики и примут меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов после прошедших беспорядков.

Власти Казахстана разработают новую концепцию инвестиционной политики и примут меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов после прошедших беспорядков.

Как передает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД Казахстана по итогам выступления заместителя премьер-министра - министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди на брифинге для иностранного дипломатического корпуса.

Глава МИД рассказал, что обстановка в стране полностью стабилизировалась. "Министр подробно остановился на задачах по обновлению общества и экономики государства, поставленных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед вновь сформированным правительством во время выступления в Мажилисе 11 января. В частности, правительство предпримет все возможные меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана, будет разработана новая концепция инвестиционной политики", - говорится в сообщении.

В своем выступлении Тлеуберди отметил, что внешняя политика Казахстана остается приверженной своим основополагающим принципам. Все международные обязательства остаются в полном объеме.