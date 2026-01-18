Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Казахстане разработали крупнейшую ИИ-модель для распознавания тюркских языков

    В регионе
    • 18 января, 2026
    • 12:18
    В Казахстане разработали крупнейшую ИИ-модель для распознавания тюркских языков

    В Казахстане представили крупнейшую модель автоматического распознавания речи (ASR) для тюркских языков.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, разработку представил стартап Cybernet AI.

    Проект стал первой в Центральной Азии полноформатной ИИ-моделью, изначально созданной с учетом языковой специфики тюркской группы, а не адаптированной из англоязычных решений.

    Разработка реализована при поддержке Astana Hub и Министерства ИИ и цифрового развития РК с использованием GPU-инфраструктуры Microsoft.

    В модель заложены казахский, турецкий, узбекский, кыргызский, азербайджанский и татарский языки. Также система корректно распознает смешанную тюркско-русскую речь, широко используемую в повседневных диалогах, бизнес-коммуникациях и при получении государственных услуг.

    До настоящего времени страны Центральной Азии в основном применяли зарубежные ASR-модели, ориентированные на английский язык, что снижало точность распознавания из-за особенностей фонетики и акцентов тюркских языков.

    В Cybernet AI отметили, что новая модель создавалась внутри региона и для региона с учетом реальной разговорной речи.

    ИИ-решение ориентировано на банки, телеком-операторов, контакт-центры, логистические компании и государственные структуры. По оценке разработчиков, модель позволит сократить затраты на клиентское обслуживание и обеспечить круглосуточную голосовую поддержку.

    Отмечается, что система устойчива к шумам, акцентам и переключению языков в рамках одного предложения и демонстрирует стабильную точность в различных сферах - от финтеха до госуслуг.

