Qazaxıstanda türk dillərinin tanınması üçün süni intellekt modeli hazırlanıb
- 18 yanvar, 2026
- 15:05
Qazaxıstanda türk dilləri üçün ən böyük avtomatik nitq tanıma (ASR) modeli təqdim olunub.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun ölkənin Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyinə istinadən məlumatına görə, ASR-i "Cybernet AI" startapı təqdim edib.
Layihə Mərkəzi Asiyada ilk tam formatlı süni intellekt (Sİ) modelidir. Bu, türk dilinin xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq yaradılıb.
İşləmə "Astana Hub" və Qazaxıstanın Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi tərəfindən "Microsoft"un GPU (Graphics Processing Unit) infrastrukturu istifadə edilərək dəstəklənib.
Model qazax, türk, özbək, qırğız, Azərbaycan və tatar dillərini əhatə edir. Sistem həmçinin gündəlik dialoqlarda, biznes kommunikasiyalarında və dövlət xidmətlərinin alınmasında geniş istifadə olunan qarışıq türk-rus nitqini düzgün tanıyır.
İndiyə qədər Mərkəzi Asiya ölkələri əsasən ingilis dilinə yönəlmiş xarici ASR modellərindən istifadə edirdilər ki, bu da türk dillərinin fonetik xüsusiyyətləri və aksent səbəbindən tanıma dəqiqliyini azaldırdı.
"Cybernet AI" qeyd edib ki, yeni model region daxilində və region üçün, real danışıq nitqi nəzərə alınmaqla yaradılıb.
Sİ həlli banklara, operatorlara, əlaqə mərkəzlərinə, logistika şirkətlərinə və dövlət strukturlarına yönəldilib. Qiymətləndirməyə görə, model müştəri xidməti xərclərini azaltmağa və 24/7 səsli dəstək təmin etməyə imkan verəcək.
Qeyd olunur ki, sistem səs-küyə, aksentlərə və bir cümlə daxilində dil dəyişikliklərinə davamlıdır və "fintech"dən dövlət xidmətlərinə qədər müxtəlif sahələrdə sabit dəqiqlik göstərir.