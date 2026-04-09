Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном о "зеленой" энергии
- 09 апреля, 2026
- 16:01
Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил закон "О ратификации соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Казахстан, Азербайджан и Узбекистан смогут реализовать совместные проекты по производству и торговле чистым водородом, а также будут развивать инфраструктуру для экспорта "зеленой энергии" в Европу и другие регионы.
Документ направлен на подпись президенту Казахстана.
Как сообщил в ходе обсуждений председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев, для повышения ее эффективности предусмотрено создание сторонами специального Руководящего комитета и рабочей группы.
"Надеемся, что документ будет способствовать развитию возобновляемой энергетики в Казахстане и укреплению регионального сотрудничества в этом направлении... Стороны обязуются обеспечивать регулярный отмен данными и информировать о технических сбоях. Соглашение не распространяется на мониторинг объектов использования атомной энергии", - отметил он.