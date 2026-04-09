    • 09 апреля, 2026
    • 16:01
    Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном о зеленой энергии

    Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил закон "О ратификации соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан".

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Казахстан, Азербайджан и Узбекистан смогут реализовать совместные проекты по производству и торговле чистым водородом, а также будут развивать инфраструктуру для экспорта "зеленой энергии" в Европу и другие регионы.

    Документ направлен на подпись президенту Казахстана.

    Как сообщил в ходе обсуждений председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев, для повышения ее эффективности предусмотрено создание сторонами специального Руководящего комитета и рабочей группы.

    "Надеемся, что документ будет способствовать развитию возобновляемой энергетики в Казахстане и укреплению регионального сотрудничества в этом направлении... Стороны обязуются обеспечивать регулярный отмен данными и информировать о технических сбоях. Соглашение не распространяется на мониторинг объектов использования атомной энергии", - отметил он.

    Зеленая энергия Казахстан Азербайджан Узбекистан
    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl enerji" haqqında sazişi ratifikasiya edib
    Kazakhstan ratifies green energy agreement with Azerbaijan and Uzbekistan

