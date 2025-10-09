Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 09:32
    В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа

    В Казахстане на шесть месяцев продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, такое решение принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

    Мера направлена на обеспечение внутреннего спроса и стабильности цен, отмечают в кабмине. Власти подчеркивают, что решение связано с ростом числа автомобилей, использующих сжиженный газ как топливо, и его высокой социальной значимостью.

    На заседании МВК рассмотрены и другие вопросы, связанные с защитой внутреннего рынка.

