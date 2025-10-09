İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Qazaxıstanda mayeləşdirilmiş qazın ixracı qadağası uzadılıb

    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:06
    Qazaxıstanda mayeləşdirilmiş qazın ixracı qadağası uzadılıb

    Qazaxıstanda mayeləşdirilmiş neft qazının avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatı ilə ixracına qoyulan qadağa altı ay müddətinə uzadılıb.

    "Report"un Qazaxıstan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə qərar Baş nazirin müavini – milli iqtisadiyyat naziri Serik Jumanqarinin sədrliyi ilə keçirilən Xarici Ticarət Məsələləri üzrə İdarələrarası Komissiyanın iclasında qəbul edilib.

    Bildirilib ki, bu tədbir daxili tələbatın təmin edilməsi və qiymətlərin sabitliyinə yönəlib. Hakimiyyət vurğulayır ki, bu qərar yanacaq kimi mayeləşdirilmiş qazdan istifadə edən avtomobillərin sayının artması və onun yüksək sosial əhəmiyyəti ilə bağlıdır.

    Qazaxıstan mayeləşdirilmiş neft qazı
    В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газа

    Son xəbərlər

    11:29

    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:28

    AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıb

    Maliyyə
    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    11:17

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir

    Digər
    11:16

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    11:15

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti