Qazaxıstanda mayeləşdirilmiş qazın ixracı qadağası uzadılıb
Region
- 09 oktyabr, 2025
- 10:06
Qazaxıstanda mayeləşdirilmiş neft qazının avtomobil və dəmir yolu nəqliyyatı ilə ixracına qoyulan qadağa altı ay müddətinə uzadılıb.
"Report"un Qazaxıstan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə qərar Baş nazirin müavini – milli iqtisadiyyat naziri Serik Jumanqarinin sədrliyi ilə keçirilən Xarici Ticarət Məsələləri üzrə İdarələrarası Komissiyanın iclasında qəbul edilib.
Bildirilib ki, bu tədbir daxili tələbatın təmin edilməsi və qiymətlərin sabitliyinə yönəlib. Hakimiyyət vurğulayır ki, bu qərar yanacaq kimi mayeləşdirilmiş qazdan istifadə edən avtomobillərin sayının artması və onun yüksək sosial əhəmiyyəti ilə bağlıdır.
Son xəbərlər
11:29
Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
11:28
AMB: Alt fintexlərin açıq bankçılığa inteqrasiyasına başlanılıbMaliyyə
11:25
Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyilXarici siyasət
11:25
Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudurXarici siyasət
11:23
Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyibDigər ölkələr
11:23
Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərirMaliyyə
11:17
Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edirDigər
11:16
Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"İKT
11:15