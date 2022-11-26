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В Казахстане предотвращена незаконная акция, есть задержанные

В Казахстане предотвращена незаконная акция, есть задержанные Полиция Астаны задержала участников несанкционированной акции, нарушавших общественный порядок.
В регионе
26 ноября 2022 г. 23:23
В Казахстане предотвращена незаконная акция, есть задержанные

Полиция Астаны задержала участников несанкционированной акции, нарушавших общественный порядок.

Как передает Report со ссылкой на МВД Казахстана, в одном из ночных клубов Астаны предприниматель привлек около 300 человек для участия в "культурно-массовом мероприятии" и "призвал их к незаконному шествию".

Отмечается, что во время данного мероприятия был грубо нарушен общественный порядок и создавались препятствия функционированию транспортной и социальной инфраструктуры.

В сообщении указывается, что участники шествия оказали сопротивление сотрудникам правопорядка. Полиция доставила виновных в полицию.

Отметим, что протесты в Астане, в ходе которых люди выступили против инаугурации вновь избранного президента Касым-Жомарта Токаева, длились чуть больше получаса.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda Tokayevin inauqurasiyası günü qanunsuz yürüşün qarşısı alınıb, saxlanılanlar var

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