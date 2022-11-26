В Казахстане предотвращена незаконная акция, есть задержанные

Полиция Астаны задержала участников несанкционированной акции, нарушавших общественный порядок.

Полиция Астаны задержала участников несанкционированной акции, нарушавших общественный порядок.

Как передает Report со ссылкой на МВД Казахстана, в одном из ночных клубов Астаны предприниматель привлек около 300 человек для участия в "культурно-массовом мероприятии" и "призвал их к незаконному шествию".

Отмечается, что во время данного мероприятия был грубо нарушен общественный порядок и создавались препятствия функционированию транспортной и социальной инфраструктуры.

В сообщении указывается, что участники шествия оказали сопротивление сотрудникам правопорядка. Полиция доставила виновных в полицию.

Отметим, что протесты в Астане, в ходе которых люди выступили против инаугурации вновь избранного президента Касым-Жомарта Токаева, длились чуть больше получаса.