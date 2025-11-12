Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 11:11
    В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях

    В парламенте (мажилисе) Казахстана рассматривают в первом чтении проект Цифрового кодекса, в рамках которого предлагается ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях.

    Как передает Report со ссылкой на Казинформ, инициатором идеи стал депутат Асхат Аймагамбетов.

    Он отметил, что в других странах такие ограничения уже принимаются.

    "Например, в Дании и Австралии регистрация разрешается с 15-16 лет, в США, Англии и Ирландии требуется специальное разрешение родителей и верификация. Какова позиция Министерства искусственного интеллекта и Министерства просвещения? Мы можем в рамках этого закона ввести такую норму", - сказал Аймагамбетов.

    Казахстан соцсети парламент ограничения инициатива

    Последние новости

    11:40

    В Аргентине около 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поезда

    Другие страны
    11:35

    Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с Азербайджаном

    Инфраструктура
    11:29

    В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажиров

    Инфраструктура
    11:22

    МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолета

    В регионе
    11:14

    Азербайджан и Казахстан обсудили повышение прозрачности финансовой отчетности

    Финансы
    11:11

    В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях

    В регионе
    11:11

    Министр юстиции Украины отстранен от должности

    В регионе
    11:10

    Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:08

    Следственный комитет Армении вызвал на допрос ряд священнослужителей

    В регионе
    Лента новостей