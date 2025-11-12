В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 11:11
В парламенте (мажилисе) Казахстана рассматривают в первом чтении проект Цифрового кодекса, в рамках которого предлагается ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях.
Как передает Report со ссылкой на Казинформ, инициатором идеи стал депутат Асхат Аймагамбетов.
Он отметил, что в других странах такие ограничения уже принимаются.
"Например, в Дании и Австралии регистрация разрешается с 15-16 лет, в США, Англии и Ирландии требуется специальное разрешение родителей и верификация. Какова позиция Министерства искусственного интеллекта и Министерства просвещения? Мы можем в рамках этого закона ввести такую норму", - сказал Аймагамбетов.
Последние новости
11:40
В Аргентине около 20 человек пострадали из-за сошедшего с рельсов поездаДругие страны
11:35
Тимур Хусанов: Узбекистану необходимо вступление в ВТО и развитие связности с АзербайджаномИнфраструктура
11:29
В праздничные дни из Баку и регионов перевезено более 61 тысяч пассажировИнфраструктура
11:22
МИД Ирана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военного самолетаВ регионе
11:14
Азербайджан и Казахстан обсудили повышение прозрачности финансовой отчетностиФинансы
11:11
В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетяхВ регионе
11:11
Министр юстиции Украины отстранен от должностиВ регионе
11:10
Цвиянович: Босния нацелена на тесное сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
11:08