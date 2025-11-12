В Казахстане предлагают ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях

В парламенте (мажилисе) Казахстана рассматривают в первом чтении проект Цифрового кодекса, в рамках которого предлагается ввести возрастные ограничения для регистрации в соцсетях.

Как передает Report со ссылкой на Казинформ, инициатором идеи стал депутат Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что в других странах такие ограничения уже принимаются.

"Например, в Дании и Австралии регистрация разрешается с 15-16 лет, в США, Англии и Ирландии требуется специальное разрешение родителей и верификация. Какова позиция Министерства искусственного интеллекта и Министерства просвещения? Мы можем в рамках этого закона ввести такую норму", - сказал Аймагамбетов.