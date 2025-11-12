İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    Qazaxıstanda sosial şəbəkələrdə qeydiyyat üçün yaş məhdudiyyətləri tətbiq edilə bilər

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:07
    Qazaxıstanda sosial şəbəkələrdə qeydiyyat üçün yaş məhdudiyyətləri tətbiq edilə bilər

    Qazaxıstan parlamentində (məclisində) Rəqəmsal Məcəllə layihəsi birinci oxunuşda müzakirə edilir.

    "Report"un "Kazinform"a istinadən verdiyi məlumata görə, ideyanın təşəbbüskarı deputat Asxat Aymaqambetov olub.

    Layihə çərçivəsində sosial şəbəkələrdə qeydiyyat üçün yaş məhdudiyyətlərinin tətbiq edilməsi təklif olunur.

    O qeyd edib ki, digər ölkələrdə artıq belə məhdudiyyətlər qəbul edilir: "Məsələn, Danimarka və Avstraliyada qeydiyyata 15-16 yaşdan icazə verilir, ABŞ, İngiltərə və İrlandiyada valideynlərin xüsusi icazəsi və verifikasiyası tələb olunur. Biz bu qanun çərçivəsində belə bir norma tətbiq edə bilərik".

    Qazaxıstan Sosial şəbəkə məhdudiyyət
