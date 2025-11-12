Qazaxıstanda sosial şəbəkələrdə qeydiyyat üçün yaş məhdudiyyətləri tətbiq edilə bilər
12 noyabr, 2025
- 12:07
Qazaxıstan parlamentində (məclisində) Rəqəmsal Məcəllə layihəsi birinci oxunuşda müzakirə edilir.
"Report"un "Kazinform"a istinadən verdiyi məlumata görə, ideyanın təşəbbüskarı deputat Asxat Aymaqambetov olub.
Layihə çərçivəsində sosial şəbəkələrdə qeydiyyat üçün yaş məhdudiyyətlərinin tətbiq edilməsi təklif olunur.
O qeyd edib ki, digər ölkələrdə artıq belə məhdudiyyətlər qəbul edilir: "Məsələn, Danimarka və Avstraliyada qeydiyyata 15-16 yaşdan icazə verilir, ABŞ, İngiltərə və İrlandiyada valideynlərin xüsusi icazəsi və verifikasiyası tələb olunur. Biz bu qanun çərçivəsində belə bir norma tətbiq edə bilərik".
