В Казахстане построят четыре фармзавода стоимостью свыше $340 млн

Правительство Казахстана одобрило заключение соглашений об инвестициях между Минздравом и четырьмя фармкомпаниями на строительство четырех заводов. Общий объем инвестиций по утвержденным проектам составляет 173 млрд тенге ($341,5 млн).

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на сообщение Кабмина.

"Реализация проектов предусматривает локализацию производства 356 наименований лекарственных средств, включая социально значимые препараты. Производственная линейка охватит средства для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета, а также иммунобиологические, противовирусные, антианемические, обезболивающие, противовоспалительные, противопростудные и противомикробные препараты", - сказано в сообщении.

Два предприятия появятся в городе Алматы. Остальные два расположатся в Туркестанской и Алматинской областях. В Алматы будут производить лекарства для лечения онкозаболеваний и сахарного диабета. Также наладят выпуск активных фармацевтических ингредиентов, лекарственных средств и биопрепаратов. В Алматинской области фармзавод будет производить 76 лекарственных средств, включая противовирусные препараты, лекарственные средства для лечения сахарного диабета II типа и антианемические препараты. Еще один проект будет расположен в СЭЗ TURAN Туркестанской области, предприятие будет выпускать обезболивающие, противовоспалительные, противопростудные и противомикробные препараты.