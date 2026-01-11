В Казахстане помиловали более 2 тыс. человек к юбилею конституции

Власти Казахстана освободили по амнистии более 2 тысяч человек в связи с 30-летием конституции республики.

Как передает Report, об этом сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на КУИС МВД республики.

По данным ведомства, в общей сложности под амнистию попали 11 тыс. осужденных.

"По результатам рассмотрения материалов в отношении осужденных, состоящих на учетах служб пробации, освобождено от наказания 2888 человек, в том числе женщины и несовершеннолетние лица, сокращены сроки наказания более 7600 осужденным", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для помилованных организовали целый комплекс мероприятий по поддержке, им помогают в трудоустройстве, оказывают социальную, психологическую и консультационную помощь.

Напомним, что 30-летие Конституции Республики Казахстан отмечалось 30 августа 2025 года. В этот же день президент страны подписал Закон об амнистии.