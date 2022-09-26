В Казахстане озвучили позицию по "референдумам" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР

Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования.

Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования.

Как передает Report со ссылкой на Zakon.kz, об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, комментируя "референдумы" в в самопровозглашенных ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно четко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит устав этой всемирной универсальной организации.

"Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне", - отметил Смадияров.