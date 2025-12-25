Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Казахстане ожидают завершения работ по исследованию кассеты CMC по крушению самолета AZAL

    В регионе
    • 25 декабря, 2025
    • 17:48
    В Казахстане ожидают завершения работ по исследованию кассеты CMC по крушению самолета AZAL

    Комиссия, созданная Министерством транспорта Казахстана по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании "Azerbaijan Airlines", выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение вблизи Актау, ожидает завершения работ по исследованию кассеты Центрального компьютера технического обслуживания (Central Maintenance Computer).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минтранспорта Казахстана, который опубликовал промежуточное сообщение.

    Кроме того, комиссия ожидает формирование отчета рабочей группы по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их.

    "Комиссия по расследованию придерживается взвешенной позиции и все выводы будут объективными, основанными исключительно на фактах. Окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия будет опубликован на сайте Министерства транспорта Республики Казахстан", - сказано в документе.

    Также сообщается, что комиссией по расследованию были сформированы две рабочие группы: Рабочая группа по анализу оценки рисков при выполнении полетов над зонами конфликтов или вблизи их.

    Комиссией проводится анализ документации, представленной авиационными властями Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также авиакомпанией "Azerbaijan Airlines", касающейся организации и выполнения процедур оценки рисков. В рамках данной работы рассматриваются также вопросы взаимодействия гражданского и военного секторов при обеспечении безопасности полетов.

    Изучение указанного вопроса является одним из значимых элементов расследования, направленное на установление соответствия принятых мер требованиям действующих нормативных документов и выявление возможных отклонений, которые могли оказать влияние на развитие обстоятельств авиационного происшествия.

    Создана вторая рабочая группа по выкладке с целью восстановления пространственной взаимосвязи фрагментов гидравлической системы была проведена выкладка (реконструкция) элементов гидравлической системы №2 в городе Актау. Работа завершена, проводится анализ.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

    Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО "Панцирь-С". Кроме того, из-за применения российской стороной средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была полностью парализована система связи азербайджанского самолета. По этой причине борт пропал с радаров в воздушном пространстве России.

    На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана.

    В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.

