В Казахстане отмечают День Республики и 35-летие принятия Декларации о суверенитете.

Как передает казахстанское бюро Report, в поздравлении президента страны Касым-Жомарта Токаева говорится, что принятие Декларации стало началом новой исторической эпохи, утвердившей право народа самостоятельно определять свое будущее.

"С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент Независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан. Благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы и укрепляет авторитет на мировой арене", - говорится в поздравлении главы государства.

Токаева подчеркнул, что долг нынешнего поколения - укреплять священную Независимость страны.