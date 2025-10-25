Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    • 25 октября, 2025
    • 08:49
    В Казахстане отмечают День Республики и 35-летие принятия Декларации о суверенитете

    В Казахстане отмечают День Республики и 35-летие принятия Декларации о суверенитете.

    Как передает казахстанское бюро Report, в поздравлении президента страны Касым-Жомарта Токаева говорится, что принятие Декларации стало началом новой исторической эпохи, утвердившей право народа самостоятельно определять свое будущее.

    "С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент Независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан. Благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы и укрепляет авторитет на мировой арене", - говорится в поздравлении главы государства.

    Токаева подчеркнул, что долг нынешнего поколения - укреплять священную Независимость страны.

    Qazaxıstanda Respublika Günü və Suverenlik Bəyannaməsinin 35-ci ildönümü qeyd edilir

