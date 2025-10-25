İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Qazaxıstanda Respublika Günü və Suverenlik Bəyannaməsinin 35-ci ildönümü qeyd edilir

    Region
    • 25 oktyabr, 2025
    • 08:55
    Qazaxıstanda Respublika Günü və Suverenlik Bəyannaməsinin 35-ci ildönümü qeyd edilir

    Qazaxıstanda Respublika Günü və Suverenlik Bəyannaməsinin 35-ci ildönümünü qeyd edir.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev əhalini təbrik edib.

    O qeyd edib ki, Bəyannamənin qəbulu xalqın öz gələcəyini müstəqil şəkildə müəyyənləşdirmək hüququnu təsdiq edən yeni tarixi dövrün başlanğıcı olub.

    "O vaxtdan bəri biz uzun və məşəqqətli yol keçmişik. Müstəqilliyin siyasi və iqtisadi əsasları qoyulmuş, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri müəyyənləşdirilmiş, yeni paytaxt tikilmiş, milli özünəməxsusluğun möhkəmləndirilməsi və vətəndaşların həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində mühüm irəliləyişlər əldə edilmişdir. Düşünülmüş və balanslaşdırılmış xarici siyasət sayəsində Qazaxıstan öz milli maraqlarını uğurla müdafiə edir və qlobal arenada nüfuzunu gücləndirir".

    Tokayev vurğulayıb ki, indiki nəslin vəzifəsi ölkənin müqəddəs müstəqilliyini möhkəmləndirməkdir.

    Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev
    В Казахстане отмечают День Республики и 35-летие принятия Декларации о суверенитете

    Son xəbərlər

    09:29

    Dr. Mircəlal Kazımi: Azərbaycanda 700-ə yaxın insan sağlığında orqan bağışlanmasına razılıq verib

    Sağlamlıq
    09:22

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.10.2025)

    Maliyyə
    09:11

    Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    09:05

    Kiyev ballistik raketlərlə atəşə tutulub, uşaq bağçası dağılıb

    Digər ölkələr
    09:00

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Sabah"la, "Zirə" "Sumqayıt"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:55

    Qazaxıstanda Respublika Günü və Suverenlik Bəyannaməsinin 35-ci ildönümü qeyd edilir

    Region
    08:52

    KİV: Neymar Avropadan heç bir təklif almayıb və MLS-ə keçə bilər

    Futbol
    08:47

    KİV: "Toyota" öz avtomobillərini ABŞ-dən Yaponiyaya göndərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:26

    Tramp Çin lideri ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsini və Tayvanı müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti