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В Казахстане отключились энергоблоки на двух электростанциях

В Казахстане отключились энергоблоки на двух электростанциях Крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт аварийно отключились на двух электростанциях в Павлодарской области на северо-востоке Казахстана.
В регионе
15 октября 2021 г. 10:36
В Казахстане отключились энергоблоки на двух электростанциях

Крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт аварийно отключились на двух электростанциях в Павлодарской области на северо-востоке Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

"14 октября с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. Также на электростанции АО "ЕЭК" аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 МВт. Таким образом, суммарный объем аварийного снижения генерации на вышеуказанных трех электростанциях превысил 1 000 МВт", - говорится в сообщении.

Отключения на электростанциях приведут к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, что может спровоцировать перегрузку межгосударственных линий электропередачи с угрозой возникновения системной аварии.

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