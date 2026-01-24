Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Казахстане определены порядок назначения и полномочия вице-президента

    В Казахстане определены порядок назначения и полномочия вице-президента

    На первом заседании Комиссии по конституционной реформе в Казахстане представлены ключевые положения, касающиеся назначения и полномочий вице-президента.

    Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, помощник президента Казахстана по правовым вопросам Ержан Жиенбаев подробно остановился на поправках, касающихся института вице-президентства и его полномочий.

    По его словам, назначение вице-президента будет осуществляться президентом с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов. Освобождать вице-президента от должности также будет глава государства.

    Вице-президент по поручению главы государства будет представлять интересы Казахстана в международных отношениях, а также представлять президента при взаимодействии с Курултаем, правительством и другими государственными органами.

    В связи с введением института вице-президентства из Конституции планируется исключить положения о государственном советнике. Также на конституционном уровне предлагается зафиксировать требования к должности вице-президента.

    В частности, вице-президент не должен быть депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности или осуществлять предпринимательскую деятельность. На период исполнения полномочий он также не должен состоять в политической партии.

    Напомним, об учреждении должности вице-президента в Казахстане президент Казахстана Касымжомарт Токаев заявил на заседании Национального Курылтая.

    Казахстан вице-президент полномочия конституционная реформа Ержан Жиенбаев комиссия

