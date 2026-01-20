Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Токаев: В Казахстане появится пост вице-президента

    • 20 января, 2026
    • 12:24
    Токаев: В Казахстане появится пост вице-президента

    В Казахстане появится пост вице-президента.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Кызылорде.

    "Хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая новелла органично замкнет всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении Института вице-президента Республики Казахстан и его соответствующем закреплении в Конституции", - отметил он.

    Кроме того, Токаев также предложил упразднить должность государственного советника, которую на данный момент занимает Ерлан Карин.

