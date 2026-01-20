İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Qazaxıstanda vitse-prezident postu yaradılacaq

    Region
    • 20 yanvar, 2026
    • 12:31
    Qazaxıstanda vitse-prezident postu yaradılacaq

    Qazaxıstanda vitse-prezident postu yaradılacaq.

    "Report" Qazaxıstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Qızılordada keçirilən Milli Kurultayın iclasında bildirib.

    "Yeni vacib bir təkliflə çıxış etmək istərdim. Təklif olunan yenilik bir neçə il ərzində metodiki şəkildə qurduğumuz bütün siyasi konstruksiyanı üzvi surətdə tamamlayacaq.

    Söhbət Qazaxıstan Respublikasının Vitse-prezidenti İnstitutunun təsis edilməsindən və onun Konstitusiyada müvafiq təsbitindən gedir", - o qeyd edib. Bundan başqa, Tokayev hazırda Yerlan Karinin icra etdiyi dövlət müşaviri vəzifəsinin ləğv edilməsini təklif edib.

    Qazaxıstan Kasım-Jomart Tokayev
    Токаев: В Казахстане появится пост вице-президента

    Son xəbərlər

    12:57

    Xarici Kəşfiyyat Xidməti: TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsi Ermənistan üçün geniş imkanlar açacaq

    Region
    12:56

    Astanada 20 Yanvar faciəsinin şəhidləri anılıb

    Daxili siyasət
    12:55

    Azərbaycanda qarlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:47

    Qazaxıstanda yeni parlament "Kurultay" adlandırıla bilər

    Region
    12:40
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Berlində yad edilib

    Daxili siyasət
    12:39

    "İnter" 18 yaşlı futbolçunu heyətinə qatır

    Futbol
    12:39

    Günay Əfəndiyeva: 20 Yanvarda totalitar rejim Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında aciz qaldı

    Daxili siyasət
    12:39
    Foto

    "SOCAR Karbamid" Dünya İqtisadi Forumunun "Qlobal mayak" şəbəkəsinə üzv qəbul edilib

    Energetika
    12:35

    Xarici kəşfiyyat: Bu il İrəvan-Bakı münasibətlərində sərhədlərin demarkasiyası ilə bağlı irəliləyiş ola bilər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti