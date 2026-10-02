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    В Казахстане до 2029 года на инфраструктурные проекты направят $90 млрд

    В регионе
    • 02 октября, 2026
    • 09:10
    В Казахстане до 2029 года на инфраструктурные проекты направят $90 млрд

    Больше $90 млрд направят на масштабное обновление инфраструктуры Казахстана до 2029 года.

    Как передает Report со ссылкой на 24KZ, об этом заявил премьер Казахстана Олжас Бектенов на пленарном заседании международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" в Минске.

    Проекты предусмотрены Национальным планом развития и охватят целый ряд отраслей: от энергетики до жилищно-коммунального хозяйства.

    По его словам, реализация строительной программы создаст новые предприятия и поможет сформировать устойчивые производственные цепочки. Это, в свою очередь, должно усилить промышленную кооперацию. Бектенов отметил, что на фоне трансформации мировой экономики всё большее значение приобретает объединение странами компетенций, инвестиций и технологий.

    Олжас Бектенов Инфраструктурные проекты Казахстан
    Qazaxıstan 2029-cu ilə qədər infrastruktur layihələrinə 90 milyard dollar xərcləyəcək
    Kazakhstan to invest over $90 billion in infrastructure by 2029
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