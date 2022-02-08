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В Казахстане цены на сырой и товарный газ будут заморожены до января 2024 года

В Казахстане цены на сырой и товарный газ будут заморожены до января 2024 года В Казахстане увеличат производство социально значимых продовольственных товаров.
В регионе
8 февраля 2022 г. 10:05
В Казахстане цены на сырой и товарный газ будут заморожены до января 2024 года

В Казахстане увеличат производство социально значимых продовольственных товаров.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов на расширенном заседании Кабмина.

По его словам, будет увеличено производство социально значимых продовольственных товаров для насыщения внутреннего рынка и недопущения их дефицита. Также будет реализован первый этап создания Национальной товаропроводящей системы.

"Внутренний рынок будет обеспечен сжиженным нефтяным газом дополнительно в объеме 150 тыс. тонн. Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года", - добавил он.

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Версия на английском языке Kazakhstan to freeze prices for raw and commercial gas until January 2024

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