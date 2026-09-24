В Казахстане 25 сентября объявлен траур в связи с гибелью военных в Мангистау

В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Решение принято в связи с гибелью военнослужащих во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря.

Cегодня в Мангистауской области во время учений из-за резкого ухудшения погоды в море были унесены 19 военнослужащих. По предварительной информации Минобороны Казахстана, девять военнослужащих погибли, трое были спасены, один из них госпитализирован.

Для установления причин произошедшего создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым. Комиссии поручено провести всестороннее расследование причин гибели военнослужащих и оказать помощь семьям погибших.