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    В Казахстане 25 сентября объявлен траур в связи с гибелью военных в Мангистау

    В регионе
    • 24 сентября, 2026
    • 18:12
    В Казахстане 25 сентября объявлен траур в связи с гибелью военных в Мангистау

    В Казахстане 25 сентября объявлен общенациональный траур в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.

    Как передает Report со ссылкой на Акорду, соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Решение принято в связи с гибелью военнослужащих во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря.

    Cегодня в Мангистауской области во время учений из-за резкого ухудшения погоды в море были унесены 19 военнослужащих. По предварительной информации Минобороны Казахстана, девять военнослужащих погибли, трое были спасены, один из них госпитализирован.

    Для установления причин произошедшего создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Канатом Бозумбаевым. Комиссии поручено провести всестороннее расследование причин гибели военнослужащих и оказать помощь семьям погибших.

    Касым-Жомарт Токаев Объявлен траур Военные учения Мангистауская область Казахстан
    Qazaxıstanda hərbçilərin həlak olması ilə əlaqədar sentyabrın 25-i matəm elan edilib
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