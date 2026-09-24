В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, создана правительственная комиссия - ОБНОВЛЕНО

В Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства Казахстана.

В состав комиссии вошли министр обороны, аким (мэр) Мангистауской области, представители министерств труда и социальной защиты населения, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и транспорта, Главный военный прокурор, а также представители Пограничной службы.

Премьер Казахстана Олжас Бектенов поручил председателю комиссии - заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву - направиться на место чрезвычайного происшествия и приступить к работе по всестороннему расследованию причин гибели военнослужащих.

Кроме того, комиссии поручено оказать помощь семьям погибших.

13:02

В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии из-за резкого ухудшения погоды, девять из них погибли.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Министерства обороны Казахстана.

Инцидент произошел 24 сентября в Мангистауской области при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря.

В ведомстве отметили, что трое военнослужащих спасены, в том числе один госпитализирован.

Ведутся поиски остальных.

На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.

"По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель 9 военнослужащих. Для установления всех обстоятельств произошедшего и координации поисково-спасательных работ на место происшествия экстренно направилась комиссия Министерства обороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым", - говорится в сообщении Минобороны.