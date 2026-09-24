В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений, создана правительственная комиссия - ОБНОВЛЕНО
- 24 сентября, 2026
- 14:20
В Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин гибели военнослужащих во время учений в Мангистауской области.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства Казахстана.
В состав комиссии вошли министр обороны, аким (мэр) Мангистауской области, представители министерств труда и социальной защиты населения, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения и транспорта, Главный военный прокурор, а также представители Пограничной службы.
Премьер Казахстана Олжас Бектенов поручил председателю комиссии - заместителю премьер-министра Канату Бозумбаеву - направиться на место чрезвычайного происшествия и приступить к работе по всестороннему расследованию причин гибели военнослужащих.
Кроме того, комиссии поручено оказать помощь семьям погибших.
В Казахстане 19 военных унесло в море во время учений на Каспии из-за резкого ухудшения погоды, девять из них погибли.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Министерства обороны Казахстана.
Инцидент произошел 24 сентября в Мангистауской области при выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря.
В ведомстве отметили, что трое военнослужащих спасены, в том числе один госпитализирован.
Ведутся поиски остальных.
На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, МЧС, авиация и другие соответствующие службы.
"По предварительной информации, в море были унесены 19 военнослужащих. На данный момент зафиксирована гибель 9 военнослужащих. Для установления всех обстоятельств произошедшего и координации поисково-спасательных работ на место происшествия экстренно направилась комиссия Министерства обороны во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым", - говорится в сообщении Минобороны.