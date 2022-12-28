В Казахстане 19 вагонов с зерном сошли с рельсов

В Карагандинской области Казахстана 19 вагонов грузового поезда с зерном сошли с рельсов. ЧП произошло сегодня утром на железнодорожной станции "Карабас" участка Караганда-Акадыр. Жертв и пострадавших нет.

В Карагандинской области Казахстана 19 вагонов грузового поезда с зерном сошли с рельсов. ЧП произошло сегодня утром на железнодорожной станции "Карабас" участка Караганда-Акадыр. Жертв и пострадавших нет.

Об этом передает Report со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, произошло заклинивание колесной пары первого зерновоза, принадлежащего частному собственнику, сообщили в нацкомпании "Казахстан Темир Жолы" ("Казахстанские железные дороги"). Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Для ликвидации последствий задействованы три восстановительных поезда.