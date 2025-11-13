В России потерпел крушение Су-30

Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 19:00 мск (20:00 по бакинскому времени) в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30", - сказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что экипаж самолета погиб.

Отмечается, что борт упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.