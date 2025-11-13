В России потерпел крушение Су-30
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 21:22
Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии.
Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня около 19:00 мск (20:00 по бакинскому времени) в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30", - сказали в Минобороны.
В ведомстве добавили, что экипаж самолета погиб.
Отмечается, что борт упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.
Последние новости
21:52
Самолет с телами 20 турецких военнослужащих прибыл из Тбилиси в Турцию - ОБНОВЛЕНО 2В регионе
21:52
Фото
Видео
ЧМ-2026: Завершился первый тайм матча Азербайджан - Исландия - ОБНОВЛЕНО-3Футбол
21:37
Фото
Прокуроры запросили наказание для граждан Армении, обвиняемых в военных преступленияхПроисшествия
21:33
Фото
В Баку состоялся официальный прием по случаю 42-летия независимости ТРСК - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
21:22
В России потерпел крушение Су-30В регионе
21:14
При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человекаДругие страны
20:54
МВФ: Шатдаун негативно повлиял на экономический рост в СШАДругие страны
20:33
Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражейВ регионе
20:25