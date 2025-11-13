Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    В России потерпел крушение Су-30

    • 13 ноября, 2025
    • 21:22
    В России потерпел крушение Су-30

    Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии.

    Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны РФ.

    "Сегодня около 19:00 мск (20:00 по бакинскому времени) в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30", - сказали в Минобороны.

    В ведомстве добавили, что экипаж самолета погиб.

    Отмечается, что борт упал в безлюдном районе, полет выполнялся без боекомплекта.

