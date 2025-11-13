Rusiyada Su-30 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Region
- 13 noyabr, 2025
- 21:28
Rusiyada Su-30 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb.
"Bu gün, Moskva vaxtı ilə təxminən saat 19:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 20:00) Kareliya Respublikasında Su-30 təyyarəsi planlaşdırılmış təlim uçuşu həyata keçirərkən qəzaya uğrayıb", - Müdafiə Nazirliyi bildirib.
Nazirlik əlavə edib ki, heyət üzvləri həlak olub.
Qeyd edilib ki, təyyarə yaşayış olmayan əraziyə düşüb və sursat olmadan uçurmuş.
Rusiyada Su-30 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var
