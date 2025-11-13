Rusiyada Su-30 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb, ölənlər var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Rusiyada Su-30 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb.

    "Bu gün, Moskva vaxtı ilə təxminən saat 19:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 20:00) Kareliya Respublikasında Su-30 təyyarəsi planlaşdırılmış təlim uçuşu həyata keçirərkən qəzaya uğrayıb", - Müdafiə Nazirliyi bildirib.

    Nazirlik əlavə edib ki, heyət üzvləri həlak olub.

    Qeyd edilib ki, təyyarə yaşayış olmayan əraziyə düşüb və sursat olmadan uçurmuş.

    В России потерпел крушение Су-30

