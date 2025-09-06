В Измире задержаны свыше 100 нелегальных мигрантов
В регионе
- 06 сентября, 2025
- 05:16
В прибрежных районах Измира на Эгейском море задержаны 102 нелегальных мигранта.
Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT, в результате операции, проведенной Командованием береговой охраны, в районах Сеферихисар, Дикили и Чешме были задержаны соответственно 30, 21 и 41 нелегальный мигрант.
Во время наземной операции в районе Чешме были задержаны 10 мигрантов и один контрабандист. Сообщается, что из 102 задержанных семеро - дети.
Начата процедура депортации мигрантов из страны.
