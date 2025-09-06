Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В Измире задержаны свыше 100 нелегальных мигрантов

    • 06 сентября, 2025
    В прибрежных районах Измира на Эгейском море задержаны 102 нелегальных мигранта.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TRT, в результате операции, проведенной Командованием береговой охраны, в районах Сеферихисар, Дикили и Чешме были задержаны соответственно 30, 21 и 41 нелегальный мигрант.

    Во время наземной операции в районе Чешме были задержаны 10 мигрантов и один контрабандист. Сообщается, что из 102 задержанных семеро - дети.

    Начата процедура депортации мигрантов из страны.

