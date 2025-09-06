İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    İzmirdə 102 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    • 06 sentyabr, 2025
    • 05:12
    İzmirdə 102 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Egey dənizinin İzmir sahillərində 102 qanunsuz miqrant saxlanılıb.

    "Report" TRT-yə istinadən xəbər verir ki, Sahil Təhlükəsizliyi Komandanlığının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Seferihsar, Dikili və Çeşme rayonlarında müvafiq olaraq, 30, 21 və 41 qanunsuz miqrant yaxalanıb.

    Çeşme rayonunda keçirilən quru əməliyyatı zamanı isə 10 miqrant və bir miqrant qaçaqçısı yaxalanıb. Saxlanılan 102 nəfərdən 7-nin uşaq olduğu bildirilib.

    Miqrantların ölkədən deportasiya edilmələri üçün prosedur başladılıb.

    Qanunsuz miqrant Türkiyə Egey dənizi

    Son xəbərlər

    05:12

    İzmirdə 102 qanunsuz miqrant saxlanılıb

    Region
    04:45

    "Politico": ABŞ Rusiya və Çini cilovlamaq strategiyasından özünümüdafiəyə keçid etmək istəyir

    Digər ölkələr
    04:11

    Almaniya vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Ukraynaya qoşun göndərilməsini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    03:43

    Velosipeddən yıxılan Luis Enrikenin körpücük sümüyü sınıb

    Futbol
    03:23

    Vuçiç: Serbiyadakı etirazlarda 9 mindən çox insan iştirak edib

    Digər ölkələr
    02:52

    Braziliya hərbi sahədə nüvə texnologiyalarının istifadəsinə keçid edə bilər

    Digər ölkələr
    02:17

    Tramp: ABŞ donanmasına təhdid yaradan Venesuela hərbi təyyarələri vurulacaq

    Digər ölkələr
    01:49

    Azərbaycan millisinin kapitanı: "Böyükhesablı məğlubiyyətə görə çox utanırıq"

    Futbol
    01:33

    İslandiya millisinin baş məşqçisi: "Əsas olan qələbə qazanmaq idi"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti