İzmirdə 102 qanunsuz miqrant saxlanılıb
Region
- 06 sentyabr, 2025
- 05:12
Egey dənizinin İzmir sahillərində 102 qanunsuz miqrant saxlanılıb.
"Report" TRT-yə istinadən xəbər verir ki, Sahil Təhlükəsizliyi Komandanlığının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Seferihsar, Dikili və Çeşme rayonlarında müvafiq olaraq, 30, 21 və 41 qanunsuz miqrant yaxalanıb.
Çeşme rayonunda keçirilən quru əməliyyatı zamanı isə 10 miqrant və bir miqrant qaçaqçısı yaxalanıb. Saxlanılan 102 nəfərdən 7-nin uşaq olduğu bildirilib.
Miqrantların ölkədən deportasiya edilmələri üçün prosedur başladılıb.
