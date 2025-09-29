Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В Иркутске самолет вернулся на стоянку из-за технических неполадок

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 13:24
    В Иркутске самолет вернулся на стоянку из-за технических неполадок

    В Иркутске у самолета, выполнявшего рейс Иркутск–Бодайбо, во время разгона по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственное управление на траснпорте (СУТ) Следственного комитета РФ.

    В связи с этим воздушное судно вернулось на стоянку.

    В результате инцидента никто не пострадал. Иркутский следственный отдел на транспорте Восточного СУТ СК проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

    Следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Иркутск Россия самолет технические неполадки Следственный комитет
    Лента новостей