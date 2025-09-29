İrkutskda təyyarədə texniki nasazlıq yaşanıb
- 29 sentyabr, 2025
- 13:53
İrkutskda İrkutsk-Bodaybo reysini yerinə yetirən təyyarənin uçuş-enmə zolağında sürətlənmə zamanı texniki nasazlıqlar yaranıb.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu RF İstintaq Komitəsinin Nəqliyyat üzrə Şərq Regionlararası İstintaq İdarəsinin mətbuat xidmətindən bildiriblər.
Təyyarə nasazlıq səbəbindən dayanacağa qayıdıb.
Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Müstəntiqlər hadisənin səbəblərini müəyyən etmək üçün tədbirlər həyata keçirirlər. Yoxlamanın nəticələrinə əsasən prosessual qərar qəbul ediləcək.
