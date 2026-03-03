Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 15:26
    В иранском Хамадане при ударах США и Израиля погибли свыше 20 человек

    В иранской провинции Хамадан при ударах США и Израиля погиб 21 человек с момента начала боевых действий.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    По данным местных властей, среди жителей административного центра провинции погибло 5 человек, пострадало не менее 25.

