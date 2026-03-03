İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölüb

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 15:36
    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində Həmədan əyalətində 21 nəfər ölüb

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Həmədan əyalətində döyüş əməliyyatlarının başlanmasından bəri 21 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS "Tasnim" agentliyinə istinadən bildirib.

    Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə, əyalətin inzibati mərkəzinin 5 sakini həlak olub, ən azı 25 nəfər xəsarət alıb.

