    При взрыве в двух иранских городах погибли 5 человек, еще 19 пострадали - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    • 31 января, 2026
    • 20:14
    При взрыве в двух иранских городах погибли 5 человек, еще 19 пострадали - ОБНОВЛЕНО-2

    В двух иранских городах сегодня произошли взрывы, есть погибшие и пострадавшие.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    По данным издания Mashregh, четыре человека погибли, еще пятеро пострадали при взрыве в Ахвазе на западе Ирана. Отмечается, что спасателям удалось извлечь из-под обломков живого ребенка.

    При взрыве жилого дома в порту Бендер-Аббас один человек погиб, еще 14 пострадали, передает Tasnim News.

    Информация о том, что взрыв в субботу в городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошел при попытке покушения на главу ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирала Алирезу Тангсири, не соответствует действительности.

    Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Mehr.

    Агентство указывает, что после взрыва в Бендер-Аббасе в соцсетях стали распространяться новости о том, что якобы Тангсири стал целью покушения.

    "Наш информированный источник опроверг слухи об убийстве (Тангсири - ред.) в результате инцидента в Бендер-Аббасе", - подчеркивается в сообщении агентства.

    В иранском городе Бендер-Аббас на побережье Персидского залива произошел взрыв в многоэтажном здании.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    Сообщается, что взрыв произошел в восьмиэтажном здании. В результате были разрушены два этажа, несколько транспортных средств и магазинов.

    На место происшествия были направлены спасательные и пожарные бригады для оказания помощи.

    Других подробностей СМИ не приводят.

